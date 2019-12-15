Молодежная сборная команда Украины эффектно победила Польшу на Чемпионате мира по хоккею

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Молодежная сборная Украины по хоккею / Федерация хоккея Украины

В субботу, 14 декабря, молодежная сборная команда Украины сошлась в ожесточенном поединке со сборной командой Польши. И получила эффектную победу

Игра началась на равных. По очереди обе команды создавали моменты у ворот оппонентов, но забросить не удавалось. Однако, на 6 минуте первого периода голкипер поляков не успел закрыть угол ворот от точного броска Александра Пересунько. Игроки ушли на перерыв со счетом 0:1 в пользу Украины.

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Во второй двадцатиминутке тактику команды не изменили. Игроки атаковали ворота, но довести начатое до заветного гола так и не удавалось.


Украинцы забросили три шайбы в ворота поляков (фото: Федерация хоккея Украины)

В финальном периоде украинские хоккеисты расставили точки над "и". С передачи Феликса Морозова и Михаила Васильева шайбу забросил Дмитрий Даниленко, а за 4 минуты до конца матча Александр Пересунько оформил дубль, эффектно реализовав буллит. В итоге, победа команды Олега Игнатева 3:0.

Польша – Украина (0:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Пересунько (Морозов, Матусевич), 5:44. 0:2 – Даниленко (Морозов, Васильев), 44:32. 0:3 – Пересунько, 56:15.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Хоккей
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