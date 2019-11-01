Молодежная сборная Украины объявила заявку на матчи отбора на Евро-2021

В ноябре молодежная сборная Украины сыграет два матча. Один из них – в отборе на Чемпионат Европы 2021 года. Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань на два матча вызвал 24 футболиста.

Напомним, молодежная сборная Украины 15 ноября проведет матч во Львове против Дании. Начало матча в 18:30. Вход на матч будет свободным. Получить бесплатные билеты можно в рабочие дни с 1-го по 15 ноября в помещении Федерации футбола Львовской области по адресу: г. Львов, площадь Стефана Яворского, 1, в промежуток времени с 10:00 до 18:00, или в день матча в кассах стадиона "Арена Львов".

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А товарищеский матч 19 ноября состоится в Баку против Азербайджана.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (оба – "Динамо"), Олег Билык ("Александрия").

Защитники: Денис Попов ("Динамо"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Ефим Конопля ("Десна"), Евгений Чеберко ("Заря"), Владислав Бабогло, Тимур Стецков (оба – "Александрия"), Виктор Корниенко, Алексей Быков (оба – "Мариуполь"), Богдан Милованов ("Спортинг-В", Испания), Роман Вантух ("Олимпик").

Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба – "Динамо"), Богдан Леднев ("Заря"), Евгений Смирный ("Колос"), Максим Чех, Дмитрий Топалов, Владислав Вакула (все – "Мариуполь"), Ахмед Алибеков ("Слован", Чехия), Сергей Булеца ("Днепр-1").

Нападающие: Владислав Супряга ("Днепр-1"), Назарий Русин ("Заря").

Напомним, молодежная сборная Украины не слишком удачно стартовала в отборе на Евро-2021. Команда в стартовом матче проиграла Финляндии, а впоследствии победила Мальту. В следующем матче украинцы потерпели разгромное поражение от Румынии.