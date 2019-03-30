Молодежная сборная Украины премию за победу на турнире отдала на благотворительность

Молодежная сборная Украины U-21 победила на турнире Antalya Cup, который недавно закончился в Турции. Кроме главного трофея от организаторов, наша команда получила также денежное вознаграждение.

Согласно решению тренеров и игроков, все деньги будут переданы Запорожскому областному центру социально-психологической реабилитации детей, над которым сборная взяла опеку еще в прошлом году.

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"В самом центре с огромной радостью восприняли эту новость, с нетерпением ждут молодежную сборную в родном Запорожье и готовятся болеть за свою любимую команду на стадионе", – говорится в сообщении Федерации футбола Украины.

Напомним, что свои первые матчи в отборе к Евро-2021 "молодежка" проведет в сентябре против Финляндии и Мальты.