Молодежная сборная Украины в двойном меньшинстве сыграла вничью с Азербайджаном

Молодежная сборная Украины завершила год ничьей в товарищеском матче против Азербайджана. Подопечные Руслана Ротаня сумели избежать поражения благодаря голу Назария Русина.

Азербайджан U-21 – Украина U-21 1: 1

Голы: Кокчу, 48 – Русин, 65

Удаление: Кравчук, 45+2, Шапаренко, 90+4

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В первом тайме подопечные Ротаня владели преимуществом, но не реализовали несколько голевых моментов. А перед свистком на перерыв Кравчук картинно упал в чужой штрафной и рефери показал украинскому футболисту вторую в матче желтую карточку.

После перерыва хозяева поля воспользовались численным большинством. Кокчу с левого фланга ворвался в штрафную и нанес точный удар в ближний угол ворот.

На 65-й минуте "сине-желтые" отыгрались после удара Русина из-за пределов штрафной. После рикошета от защитника мяч влетел в сетку ворот хозяев поля.

В компенсированное время после стычки в центре поля второй в игре "горчичник" получил Николай Шапаренко. Поэтому сборная Украины доигрывала матч вдевятером.

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Для команды Ротаня это последний матч в 2019 году. Следующую игру "сине-желтые" сыграют 27 марта 2020 года против Мальты в рамках квалификации Евро-2021.