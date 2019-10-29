Молодого украинского баскетболиста поймали на допинге: спортсмен получил отстранение
Игрок "Одессы" Евгений Балабан временно отстранен от участия в официальных играх из-за неблагоприятного результата допингового тестирования.
Об этом сообщает официальный сайт БК "Одесса".
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Речь идет о непреднамеренном попадании в организм запрещенного вещества. Отстранение продлится до принятия решения дисциплинарной комиссией Национального антидопингового центра Украины (НАСУ).
В этом сезоне Балабан сыграл лишь один матч за "Одессу" в Суперлиге, набрав 9 очков и сделав 5 подборов в игре с "Черкасскими Мавпами".
"Одесса" после пяти сыгранных матчей занимает предпоследнее место в турнирной таблице Суперлиги с одной победой в активе.
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