Молодого украинского баскетболиста поймали на допинге: спортсмен получил отстранение

Игрок "Одессы" Евгений Балабан временно отстранен от участия в официальных играх из-за неблагоприятного результата допингового тестирования.

Об этом сообщает официальный сайт БК "Одесса".

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Речь идет о непреднамеренном попадании в организм запрещенного вещества. Отстранение продлится до принятия решения дисциплинарной комиссией Национального антидопингового центра Украины (НАСУ).

В этом сезоне Балабан сыграл лишь один матч за "Одессу" в Суперлиге, набрав 9 очков и сделав 5 подборов в игре с "Черкасскими Мавпами".

"Одесса" после пяти сыгранных матчей занимает предпоследнее место в турнирной таблице Суперлиги с одной победой в активе.