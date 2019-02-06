Молодой таланат "Динамо" не может играть из-за травмы
Нападающий "Динамо" Владислав Супряга не участвовал в последних контрольных поединках киевлян на сборе в Марбелье из-за проблем с коленом.
Об этом сообщил комментатор матча киевлян с "Нью-Ингленд Революшн" (1:3) Вадим Власенко.
Читайте также: "Динамо" продаст Цыганкова: Суркис сказал когда
Супряга будет на сборе с "Динамо" до его завершения, если ситуация не ухудшится. В противном случае ему придется обращаться к медикам за лечением.
Любые детали повреждения и возможные сроки восстановления игрока пока остаются неизвестными.
24 канал писал, что киевское "Динамо" резервным составом неожиданно проиграло американскому клубу "Нью-Ингленд Революшн" в рамках подготовки ко второй половине сезона.
Источник: 24 Канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии