Молодой таланат "Динамо" не может играть из-за травмы

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Владислав Супряга
Владислав Супряга / ФК "Динамо"

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга не участвовал в последних контрольных поединках киевлян на сборе в Марбелье из-за проблем с коленом.

Об этом сообщил комментатор матча киевлян с "Нью-Ингленд Революшн" (1:3) Вадим Власенко.

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Супряга будет на сборе с "Динамо" до его завершения, если ситуация не ухудшится. В противном случае ему придется обращаться к медикам за лечением.

Любые детали повреждения и возможные сроки восстановления игрока пока остаются неизвестными.

24 канал писал, что киевское "Динамо" резервным составом неожиданно проиграло американскому клубу "Нью-Ингленд Революшн" в рамках подготовки ко второй половине сезона.

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Теги: Динамо Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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