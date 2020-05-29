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Как молотом по голове: 10 лет как Кличко жестко нокаутировал соперника – видео

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Виталий Кличко – Альберт Сосновский
Виталий Кличко – Альберт Сосновский / Newspix / PIOTR KUCZA

Ровно 10 лет назад, 29 мая 2010 года, Виталий Кличко провел очередную успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBC. В немецком Гельзенкирхене Кличко нокаутировал польского боксера Альберта Сосновского.

Четвертая защита титула

После возвращения в 2008 году Виталий Кличко завоевал чемпионский пояс в поединке с Самюэлем Питером, пишет 24 канал. Впоследствии украинец провел три успешные защиты титула. Следующим соперником Кличко стал Сосновский.

Кстати Кличко мог стать соперником Майка Тайсона

Бой начался не очень активно. Доминирование Виталия Кличко сразу стало заметным. Сосновский хорошо держался весь бой, но время от времени пропускал мощные удары в голову.

Поляк наступал, но тут же отходил, и на встречных атаках был часто наказан Виталием Кличко.

В 10-м раунде истощенный Сосновский пропустил очередную серию ударов у канатов и упал. Рефери, смотря на Сосновского, прекратил бой.

Смотрите обзор боя Кличко – Сосновский

После этого поединка Кличко провел еще 5 успешных защит титула и в 2012 году завершил карьеру боксера.

Сосновский впоследний раз выходил в ринг в 2017 году и проиграл Лукашу Розански.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Виталий Кличко Спорт Бокс
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