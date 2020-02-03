Момент с участием Михайлюка попал в топ-5 лучших в НБА: видео

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк сыграл очередной матч в рамках регулярного чемпионата НБА. "Пистонс" в овертайме обыграли "Денвер" (128:123).

Украинец за 35 минут на площадке набрал 13 очков (3 из 9 бросков с игры, 1/6 трехочковых), 1 подбор и 4 передачи, сделав 2 перехвата и 1 потерю.

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"Детройт" победил в овертайме 128:123 и оборвал серию из пяти поражений подряд. Команда Михайлюка занимает 11 место в Восточной конференции НБА.

Также Святослав принял участие в эффектной комбинации "Детройта", которая попала в топ-5 лучших моментов дня в НБА.