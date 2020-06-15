Мораес: Гол посвящаю медицинским работникам, они – герои
Футболист донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес в необычном стиле отпраздновал результативный удар. Спортсмен посвящает свои голы медикам, которые для него являются чрезвычайно сильными людьми.
Об этом рассказал Мораес в интервью после матча, сообщает официальный сайт "горняков".
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Благодарность медикам
По словам нападающего, он искренне благодарен медицинским работникам, которые в такой сложный момент спасают жизни других.
Это люди, которые оставили свою обычную жизнь и семьи, отдавали и отдают свое время и силы, чтобы спасать жизни других. Они рискуют собственным здоровьем.
Я давно хотел выразить свою позицию по этому поводу и посвятить гол тем, кто работает в медицинских учреждениях. Они – настоящие герои,
– отметил Мораес.
Также футболист прокомментировал решение выйти на разминку в футболках в поддержку Исмаили. Он получил серьезную травму на тренировке.
По словам Жуниора, команда хотела поддержать партнера и нашего друга. Он не только очень важный для "Шахтера" игрок, но и прекрасный человек, его будет не хватать на футбольном поле.
Добавим, что это уже 19 гол в 23 поединках от Мораеса. Следующий результативный удар позволит ему установить новый личный рекорд в чемпионате Украины.
Впервые Мораесу удалось отличиться в Украине еще в сезоне 2013/14 в составе донецкого "Металлурга", а в сезоне 2018/19 ему удалось повторить этот результат уже будучи в составе "горняков". В обоих случаях Жуниор оформил 19 мячей в 27 матчах.
Гол Мораеса: