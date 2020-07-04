Нападающий Жуниор Мораес рассказал, почему летом 2018 года перешел в "Шахтер" из киевского "Динамо". Жуниор перешел в "Шахтер" бесплатно, ведь его контракт с "Динамо" подошел к концу.

Мораеса возмутило отношение Суркиса

В интервью "Вацко Live" Мораес рассказал о недоразумении с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Оно возникло, когда стороны договаривались о новом соглашении. Тогда Мораес еще был футболистом "Динамо".

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У нас были непонятки с президентом клуба. То, как обсуждалось продление моего контракта – это было некорректно и неуважительно. Поэтому я решил, что не буду продлевать контракт с "Динамо",

– заявил футболист.

По словам нападающего, после этого он начал искать для себя новый вызов.

"Среди прочих было предложение и от "Шахтера". Было трудно принять это решение, ведь я шел из клуба – главного соперника "Шахтера", – сказал Мораес.

Также, как утверждает Жуниор, он не хотел уезжать из Украины. Однако предложение "Шахтера" – это шаг вперед в плане развития.

Клуб постоянно играет в Лиге чемпионов, в последнее время выигрывает чемпионат, а стиль команды подходит мне – такие мысли тогда посетили меня. Это был правильный выбор, я счастлив. Прекрасно себя чувствую от того, что поиграл в двух украинских грандах. Это привилегия не для всех,

– заявил Мораес.

Не устроил контракт

Президент "Динамо" Суркис заявлял, что Мораес имел предварительно заключенный контракт с "Шахтером". Суркис обвинил Жуниора в обмане.

Однако Жуниор говорит, что "Динамо" предложило ему хуже контракт, чем предыдущий.

В последние месяцы контракта с "Динамо" я был больше в кабинете Суркиса, чем за все 2,5 года. Когда мы начали переговоры о продлении контракта, он передал определенную сумму через адвоката. И все. Я не принял это предложение,

– сказал форвард сборной Украины.

33-летний Мораес заявляет, что Суркис начал неадекватно с ним говорить, когда появились новости об интересе со стороны "Шахтера".

"Он больше озабочен тем, чтобы я не переходил в "Шахтер", чем за то, чтобы я остался в "Динамо". Я ему сказал, что еще ничего не подписывал с "Шахтером", но не говорил, что не буду подписывать. Я действительно не подписывал", – отметил украинский бразилец.

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После аренды в китайский "Тяньцзинь Тяньхай", по словам Жуниора, "Динамо" отказало его агенту в продлении контракта.



Жуниор Мораес / Фото Getty Images

Новое соглашение "Динамо" начало предлагать только во время удачного для Жуниора сезона 2017/2018. И форвард отказал из-за финансовых условий.

"Через некоторое время они снова позвали меня, но я сказал, что у меня уже нет желания продолжать общаться. Мой контракт подходил к концу, я думал о новом вызове. Но президент настоял на разговоре, назначил встречу с моим агентом. Но ее принял адвокат клуба, а не президент. Они показали ту же самую предложение, после чего мы решили вообще прекратить общение и смотреть в будущее, не зацикливаясь на этом", – добавил Мораес.

Деньги – не главное

Мораес утверждает, что решение перейти в "Шахтер" было лучшим. Он рассказал, что перешел в "Шахтер" не из-за денег.

Хотя, по словам самого футболиста, его первый контракт с "Шахтером" был на 8-10% больше, чем с "Динамо".

"Позже я переподписал его на еще лучших условиях. Я играю в футбол не за деньги, никогда они не стояли у меня на первом месте, хотя они очень важны. Никогда не принимал решения из-за денег. Если бы я не подписал контракт с "Шахтером", то подписал бы с клубом из Китая, Дубая или ОАЭ, откуда поступали предложения еще лучше", – резюмировал Мораес.

Карьера Жуниора в цифрах