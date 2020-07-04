Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес утверждает, что принял украинское гражданство из-за любви к Украине. Уроженец Бразилии утверждает, что не получал гонорар за смену гражданства.

В интервью "Вацко Live" 33-летний Мораес ответил на вопрос, что он и Марлос были финансово простимулированы "Шахтером".

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Мораес стал гражданином Украины 15 марта 2019 года. Это позволило ему выступать за сборную Украины и не считаться легионером в составе "Шахтера".

Мораес утверждает, что не получал деньги за смену гражданства.

Я ни на гривну больше не заработал. Не принимал это решение из-за финансового аспекта. Могу доказать это и показать всю документацию, не получил ни на одну гривну больше из-за того, что сменил гражданство. Это на 100% было только мое желание из-за любови к стране,

– сказал Мораес.

Скандал со сменой гражданства

Мораес получил украинское гражданство 15 марта, но об этом стало известно только 18 марта.

19 марта Жуниор получил вызов в сборную Украины. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта – против Португалии и Люксембурга.

Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора.

Сначала техническое поражение из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет.

Впоследствии эту идею решили использовать в Федерации футбола Люксембурга.

Дело передали в контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА, который принял решение в пользу Украины.

В случае признания вины Украины команде угрожали два технических поражения.