Мораес готов принять гражданство Украины, Исмаили отказался от этой идеи

Сразу два бразильских игрока донецкого "Шахтера" могли принять гражданство Украины. Однако если нападающий Жуниор Мораес еще раздумывает над этим решением, то защитник Исмаили отказался от этой идеи.

Об этом рассказал ведущий и журналист Игорь Цыганык в эфире онлайн-шоу "Цыганык Live". По его словам, в "Шахтере" заинтересованы, чтобы Мораес принял украинское гражданство. Ведь тогда в команде будет меньше легионеров. При этом главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не рассчитывает пока на нападающего, убежден Цыганык.

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Несколько иная ситуация с Исмаили. Еще недавно защитник был готов принять украинское гражданство. Но футболист не планирует оставаться в Украине после окончания контракта с "Шахтером". Следовательно, посоветовавшись с семьей, игрок решил не менять гражданство.

Стоит отметить, что у Мораеса могут возникнуть проблемы с получением украинского гражданства. Как указано на сайте государственной миграционной службы Украины, среди оснований для принятия гражданства Украины является "непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины в течение последних пяти лет". Мораес же, несмотря на то, что играет в чемпионате Украины с начала 2011 года, не имеет такого стажа. Еще летом 2011 года он покинул Украину, перейдя в болгарский ЦСКА. Летом 2012 года футболист вернулся в Украину, где сначала продолжил выступления за донецкий "Металлург", а впоследствии киевское "Динамо". Однако зимой 2017 года Мораес полгода провел в Китае, где выступал за "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Летом 2017 года он вернулся в "Динамо", после чего через год, летом 2018 года, перешел в донецкий "Шахтер".

В то же время Исмаили, если бы претендовал на украинское гражданство, мог бы его получить. Ведь в "Шахтер" игрок перешел зимой 2013 года. Поэтому с этого времени прошло шесть лет. Действующий контракт 29-летнего Исмаили с Шахтером был пролонгирован в июле прошлого года и заканчивается в 2023 году.

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К слову, еще одним из условий получения украинского гражданства является "владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения".

В "Шахтере" уже играет натурализованный бразилец. Речь идет о Марлосе, который получил украинское гражданство. Он вызывается в национальную сборную Украины. За "сине-желтых" дебютировал 6 октября 2017 года в отборочном матче к чемпионату мира против Косово, заменив в перерыве Артема Кравца. Сыграл 11 матчей за сборную Украины.