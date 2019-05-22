Мораес из-за ужасной травмы пропустит конец сезона и не поможет сборной Украины

Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины из-за тяжелой травмы пропустит конец сезона.

Нападающий "Шахтера" травмировался в матче с "Зарей", в котором донецкий клуб оформил 12-е чемпионство.

Читайте также: "Шахтер" выпустил провокационные футболки о "Динамо": фото

Как информирует официальный сайт "горняков", в Мораеса диагностирован перелом двух ребер. На восстановление ему понадобится около месяца.

Таким образом, нападающий пропустит не только матчи "Шахтера", но и поединки сборной Украины в квалификации к Евро-2020. Как известно, "сине-желтые" сыграют против Сербии 7 июня, а с Люксембургом – 10 июня.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже объявил, каких футболистов вызвал в команду на квалификационные матчи. В списке есть Мораес, но его, скорее всего, заменит другой.