Мораес о гимне Украины: Знаю почти все слова, выполняю его с особым чувством
Новоиспеченный форвард сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал вызов в национальную команду после того, как получил украинское гражданство.
Мораес заявил, что это особый день, о котором он мечтал.
Читайте также: Фото дня: Мораес впервые надел форму сборной Украины
"Чувствую себя очень счастливым. Сегодня особый день, о котором я мечтал годами. Семья поддержала меня, хотя знает, что теперь будем проводить меньше времени вместе. Тренерский штаб и футболисты встретили тепло. Чувствуется, что в команде отличная атмосфера.
Песня для посвящения? Нет, пока не выбрал. На самом деле пою просто ужасно. Но знаю почти все слова гимна Украины и выполняю его с особым чувством", – цитирует Мораеса Tribuna.com.
Накануне Мораес получил украинский паспорт, соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.
А во вторник, 19 марта, Мораес получил дебютный вызов в сборную Украины и прибыл в расположение команды.
Уже 22 марта сборная Украины сыграет первый матч квалификации Евро-2020. На выезде украинцы будут противостоять сборной Португалии. А 25 марта сборная Украины тоже на выезде сыграет против Люксембурга.