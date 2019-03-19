Мораес о гимне Украины: Знаю почти все слова, выполняю его с особым чувством

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Жуниор Мораес
Жуниор Мораес / shakhtar.com

Новоиспеченный форвард сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал вызов в национальную команду после того, как получил украинское гражданство.

Мораес заявил, что это особый день, о котором он мечтал.

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"Чувствую себя очень счастливым. Сегодня особый день, о котором я мечтал годами. Семья поддержала меня, хотя знает, что теперь будем проводить меньше времени вместе. Тренерский штаб и футболисты встретили тепло. Чувствуется, что в команде отличная атмосфера.

Песня для посвящения? Нет, пока не выбрал. На самом деле пою просто ужасно. Но знаю почти все слова гимна Украины и выполняю его с особым чувством", – цитирует Мораеса Tribuna.com.

Накануне Мораес получил украинский паспорт, соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.

А во вторник, 19 марта, Мораес получил дебютный вызов в сборную Украины и прибыл в расположение команды.

Уже 22 марта сборная Украины сыграет первый матч квалификации Евро-2020. На выезде украинцы будут противостоять сборной Португалии. А 25 марта сборная Украины тоже на выезде сыграет против Люксембурга.

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Теги: Сборная Украины по футболу Жуниор Мораес Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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