Мораес получил вызов в сборную Украины, – СМИ
Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, который только получил украинское гражданство, сможет дебютировать за сборную Украины.
По информации FootballHub, игрок уже во вторник, 19 марта, должен присоединиться к лагерю национальной команды.
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Уже в пятницу, 22 марта, сборная Украины сыграет первый матч квалификации Евро-2020. На выезде украинцы будут противостоять сборной Португалии. А 25 марта сборная Украины на выезде сыграет против Люксембурга.
В понедельник, 18 марта, стало известно, что бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.
Источник: 24 Канал
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