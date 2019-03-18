Мораес получил вызов в сборную Украины, – СМИ

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, который только получил украинское гражданство, сможет дебютировать за сборную Украины.

По информации FootballHub, игрок уже во вторник, 19 марта, должен присоединиться к лагерю национальной команды.

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Уже в пятницу, 22 марта, сборная Украины сыграет первый матч квалификации Евро-2020. На выезде украинцы будут противостоять сборной Португалии. А 25 марта сборная Украины на выезде сыграет против Люксембурга.

В понедельник, 18 марта, стало известно, что бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

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