Мораес вошел в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата Украины: рейтинг
Натурализованный форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес продолжает подниматься по лестнице лучших голеадоров украинского футбола.
В матче 9-го тура Премьер-лиги против "Ворсклы" (4:0) Мораес вышел на замену во втором тайме, что не помешало ему пополнить свой голевой баланс.
Несколько ранее: Мораес вошел в тройку лучших бомбардиров-легионеров за всю историю УПЛ
Мяч в ворота полтавчан стал для форварда сборной Украины 84-м в матчах Премьер-лиги, что позволило ему по дополнительным показателям обойти Александра Гладкого и Александра Косырина.
Топ-10 бомбардиров в истории чемпионата Украины:
1. Сергей Ребров – 123 гола;
2. Максим Шацких – 123;
3. Евгений Селезнев – 111;
4. Андрей Воробей – 105;
5. Андрей Ярмоленко – 99;
6. Алeксaндр Гайдаш – 95;
7. Марко Девич – 90;
8. Сергей Мизин – 90;
9. Тимерлан Гусейнов – 85;
10. Жуниор Мораес – 84.