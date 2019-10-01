Мораес вошел в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата Украины: рейтинг

Натурализованный форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес продолжает подниматься по лестнице лучших голеадоров украинского футбола.

В матче 9-го тура Премьер-лиги против "Ворсклы" (4:0) Мораес вышел на замену во втором тайме, что не помешало ему пополнить свой голевой баланс.

Несколько ранее: Мораес вошел в тройку лучших бомбардиров-легионеров за всю историю УПЛ

Мяч в ворота полтавчан стал для форварда сборной Украины 84-м в матчах Премьер-лиги, что позволило ему по дополнительным показателям обойти Александра Гладкого и Александра Косырина.

Топ-10 бомбардиров в истории чемпионата Украины:

1. Сергей Ребров – 123 гола;

2. Максим Шацких – 123;

3. Евгений Селезнев – 111;

4. Андрей Воробей – 105;

5. Андрей Ярмоленко – 99;

6. Алeксaндр Гайдаш – 95;

7. Марко Девич – 90;

8. Сергей Мизин – 90;

9. Тимерлан Гусейнов – 85;

10. Жуниор Мораес – 84.