Мораес вошел в тройку лучших бомбардиров-легионеров за всю историю УПЛ

Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес попал в тройку лучших бомбардиров-легионеров в УПЛ.

Гол, который Жуниор Мораес забил в Харькове в ворота львовских "Карпат", стал для нападающего донецкого "Шахтера" 77-м в украинской Премьер-лиге. Это третий показатель в таблице лучших бомбардиров за всю историю независимости.

Читайте также: "Шахтер" без проблем разгромил "Карпаты": видео

Пальму первенства удерживает Максим Шацких. В его активе 124 забитых мяча. На втором месте Марко Девич с 90 забитыми голами.

Жуниор Мораес отметился 77 раз в 145 матчах. Столько же голов и у Луиса Адриано. Однако Адриано понадобилось провести 162 матче. Замыкает пятерку лучших снайперов еще один бразилец Алекс Тейшейра. В его активе 67 забитых мячей.

Стоит отметить, что Жуниор Мораес и Марко Девич попали в украинскую Премьер-лигу как легионеры, но впоследствии получили украинское гражданство.

Скандал с натурализацией Жуниора МораесаЖуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно лишь 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в лагерь национальной сборной. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.



Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет.



Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга. То же дело передали в Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Если бы там удовлетворили жалобу, Украине грозили бы два технических поражения за эти матчи. Впоследствии в УЕФА были поданы апелляции на решение УЕФА не наказывать Украину.