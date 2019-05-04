Мораес впервые отреагировал на решение по делу о натурализации

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Жуниор Мораес
Жуниор Мораес / ФФУ

Нападающий Жуниор Мораес прокомментировал решение УЕФА, которое подтвердило правомерность его выступлений за сборную Украины по футболу.

Спорт 24 писал, что контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение об участии натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины. В УЕФА не увидели нарушения с украинской стороны.

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В течение последнего месяца я очень переживал, однако Андрей Павелко сразу заверил меня, что ФФУ действовала законно и мы докажем нашу правоту. Безусловно, эта ситуация заставила понервничать, но правда на нашей стороне.

"Я люблю Украину, моя семья любит Украину, и я благодарен Украине за все. Хочу всем сказать слова благодарности за поддержку. Это победа нашей дружной команды и ее поклонников. Со своей стороны могу сказать, что в каждой игре буду прилагать все усилия для того, чтобы наша сборная успешно выступила в отборочном цикле чемпионата Европы-2020", – цитирует Мораеса официальный сайт ФФУ.

Следующие два матча подопечные Андрея Шевченко сыграют во Львове против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

Скандал с натурализацией Жуниора МораесаЖуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно лишь 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в лагерь национальной сборной. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала технического поражения из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга. Поэтому дело передали в Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Если бы там удовлетворили жалобу, Украине грозили бы два технических поражения за эти матчи.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу Жуниор Мораес
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