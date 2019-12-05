Мощная игра Леня не помогла "Атланте", "Милуоки" уничтожил "Детройт" с Михайлюком: видео

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Алексей Лень / GETTY IMAGES

В регулярном чемпионате НБА состоялись очередные матчи. Команды украинцев Алексея Леня и Святослава Михайлюка потерпели поражения в зрелищных поединках.

Детройт – Милуоки 103:127 (24:22, 24:37, 24:33, 31:35)

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"Детройт" Михайлюка принимал на своем паркете лидера регулярного чемпионата "Милуоки". В первой четверти "Пистонс" сумели одержать победу, однако во второй и третьей четвертях "Бакс" практически решили судьбу игры.

В последней четверти "Милуоки" удержал комфортное преимущество и выиграл с разницей в 24 очка.

Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк закончил матч регулярного чемпионата НБА против "Милуоки" с 6 очками.

Украинец впервые вышел в стартовой пятерке, провел на площадке почти 28 минут и забросил 2 из 8 бросков с игры (2 из 6 – трехочковые).

Детройт – Милуоки видеообзор матча

Атланта – Бруклин 118:130 (26:22, 21:34 35:35, 36:39)

Чрезвычайно результативным вышло противостояние аутсайдера НБА "Атланты" со середняком – "Бруклином". В первой четверти команда Леня сумела отпраздновать победу.

"Бруклин" включился в игру во второй 12-минутке. На большой перерыв гости ушли, ведя с разницей в 9 очков. В третьей четверти небольшое отставание "Атланты" сохранилось, а затем "Хоукс" имели шансы вырвать победу.

Однако в последней четверти "Бруклин" не отпустил победу и нанес команде Леня очередное поражение.

Центровой "Атланты" Алексей Лень набрал 18 очков. Украинец провел на площадке 17 минут, также сделал 7 подборов и отдал 3 результативные передачи.

Атланта – Бруклин видеообзор матча

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Алексей Лень Святослав Михайлюк NBA Баскетбол
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