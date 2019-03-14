Мощная игра Леня помогла "Атланте" победить "Мемфис", Михайлюк наконец сыграл за "Детройт"

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Алексей Лень
Алексей Лень / Фото из открытых источников

В НБА состоялось шесть матчей регулярного чемпионата. "Атланта" Алексея Леня одержала победу над "Мемфисом", а "Детройт" Святослава Михайлюка уступил "Майами".

"Атланта" – "Мемфис" 132:111 (33:28, 39:32, 38:30, 22:21)

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Алексей Лень принял участие в матче своей команды против "Мемфис Гриззлис", который завершился победой хозяев со счетом 132:111.

Украинец провел на площадке почти 23 минуты, за это время набрав 20 очков, сделав 8 подборов и отдав 4 передачи. Таким образом, он стал третьим по результативности игроком "Хокс" в отчетной встрече.

"Атланта" остается на 12 месте в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Следующий матч команда проведет против "Бостона".

Видеообзор матча Атланта – Мемфис

 

"Майами" – "Детройт" 108:74 (30:18, 24:31, 33:8, 21:17)

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Украинский свингмен "Детройта" Святослав Михайлюк сыграл против "Майами" – 74:108.

Он провел на площадке почти 6 минут, сделал 1 подбор и 1 перехват. Михайлюк дважды бросал с игры и еще один раз трехочковый.

Это первый матч Михайлюка с 3 марта, когда он участвовал в игре с "Кливлендом". После этого украинец пропустил 5 матчей.

"Детройт" занимает 7 место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет в ночь на 16 марта против "Лейкерс".

Видеообзор матча Майами – Детройт

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Теги: Святослав Михайлюк Алексей Лень Спорт Баскетбол
Источник: 24 Канал
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