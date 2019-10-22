Мощное тело и огромная мощь: советы питания от сильных людей планеты – стронгменов

Стронгмены – это люди, которые могут таскать грузовики, трамваи и даже самолеты. Обычные сухие цифры подчеркивают абсолютную уникальность этого вида спорта. Участники под два метра ростом, далеко за 100 килограммов веса носят 200-килограммовый камень, тянут 500-килограммовую штангу и поднимают бревно весом 200 килограммов. Шокировать эти гиганты могут и за столом.

Кто такие стронгмены и как они едят

Американец Брайан Шоу – монстр среди монстров. Один из гегемонов стронгмена, самый сильный человек мира 2011, 2013 и 2015. К вилке и ложке его руки привыкли не меньше, чем к железным снарядам.

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В период интенсивной подготовки к крупным турнирам – чемпионату мира или "Арнольд классик" – американец наедает примерно 12 тысяч килокалорий в день. Это примерно в 6 раз больше, чем рекомендуемая доза для среднестатистического мужчины.



Брайан Шоу

Брайан питается семь раз в сутки. За стол – как за тренажер. Шоу убеждает: есть – не так весело, как может показаться. Для него это работа, обязанность.

Все четко и по графику:

День стронгмена начинается с омлета и восьми яиц и тоста из зернового хлебца. Второй, так сказать, присест за стол – это протеиновый коктейль с гранолой и еще несколько ложек арахисового масла. На обед в рацион подключаем мясо. Говядину с пастой. А вот фаст-фуд и жирное мясо на гриле силач потребляет крайне редко. Немало упражнений у стронгмена требуют не только силы, но и какой не какой легкости. Затем едим еще коктейль из черники и арахисового масла. Пятое присест– это нежирная индейка с брокколи и рисом. Наибольший прием пищи – это огромная порция картофеля с говядиной. Завершается день десертом – скажем, чизкейком.

Важно!



В перерыве между едой Брайан Шоу старательно тренируется. Сжигая все полученные за столом калории. Нам с вами и не снились такие нагрузки. Соответственно есть столько – также не стоит! В пользу организму это точно не пойдет! Чтобы быть сильным, не обязательно объедаться как стронгмен. А вот без чего не обойтись – так это без упрямства, упорства и целеустремленности. Денег же нужно не так уж и много.

Брайан сжигает большинство потребленных калорий, они ему нужны для тяжелых тренировок

Советы питания от украинского стронгмена Юрия Огоновского

Юрий Огоновский – Чемпион Украины по стронгмену, вице-чемпион мира в лог-лифте и, очевидно, человек, который разбирается в этом спорте. Он рассказал 24 каналу немного о своем питании.

Стоит отметить, что это лишь один из примеров рациона. И он не является единственно правильным. Все очень индивидуально.



Юрий Огоновский

По словам украинского стронгмена, здорово питаться гораздо дешевле чем так, как питается большая часть населения страны в целом.

Я не ем пищу, от которой я не понимаю, какая польза будет для моего организма. Я питаюсь в пределах 4 - 5000 калорий в день. Это все просчитанные калории с качественными продуктами, которые может принимать каждый и отрегулировать все под свои 1,5 - 2000. Углеводы, быстрые углеводы – первая половина дня. Белки – начиная с обеда и до вечера. Все просто,

– отметил Огоновский.

Настолько просто, что даже неловко проигнорировать такую ​​информацию. Юра убеждает, а мы не смеем возражать: чтобы выстроить красивое тело и главное – набраться силы – не надо годами пыхтеть в зале. Главное – это комплексный подход.

Огоновский подчеркивает, что главное – это комплексный подход

"Сила – это белок. Энергия – это углеводы. Завтрак должен быть важнейшим приемом пищи в день, самым большим приемом пищи в день. Некоторые говорят, что он не может есть много утром, некоторые говорят, что ему не лезет. Это вопрос привычки. Это могут быть и белковые продукты из яиц, это могут быть и каши, и молочные какие-то продукты, запеканки, сырники. это может быть даже что-то с быстрыми углеводами – с тем сладким, которые все любят употреблять к кофе", – рассказал стронгмен.

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Через два-три часа Юра Огоновский советует перекусить. "Для девочек это может быть какое-то яблоко или банан. Для ребят это может быть какой-то батончик протеиновый или просто какая-то шоколадка", – говорит он. Затем снова перекус. Несколько фруктов, или например протеиновый батончик. Затем ужин.

Нельзя есть первое и второе, хотя это добрая традиция украинских людей. Если вы хотите, чтобы это все усваивалось, вы должны подбирать максимально сочетаемые продукты,

– подчеркнул спортсмен.

Также он советует не есть жирную пищу, а готовить ее на пару.

Больше про ужин и небольшой лайфхак стронгмена – смотрите далее в видео.