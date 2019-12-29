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Мощный гол Селезнева помог "Бурсаспору" победить в последнем матче года: видео

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Евгений Селезнев / ФК "Бурсапор"

Украинский форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев отметился забитым мячом в матче первого дивизиона Турции против "Хатайспора" (2:1).

Селезнев появился в стартовом составе своей команды и уже на 10-й минуте открыл счет в матче, воспользовавшись ошибкой защитников Хатайспора.

Вы это видели? Украинец Селезнев забил гол коленом в чемпионате Турции: видео

Гости, которые возглавляют турнирную таблицу, смогли отыграться в конце первого тайма, но команда украинцев вырвала первую победу за 4 тур на 90+1-й, что позволило выйти на 5-е место – в зоне плей-офф за выход в Суперлигу.

Всего в нынешнем сезоне это уже седьмой гол Селезнева в 16 матчах за "Бурсаспор". Также в активе форварда 2 результативные передачи.

После 17 туров "Бурсаспор" занимает пятое место в чемпионате. В следующем матче команда Селезнева дома сыграет против "Карагюмрюка".

Видео гола Селезнева

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Евгений Селезнев
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