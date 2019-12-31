Мощный гол Степаненко в ворота "Динамо" стал лучшим в 2019 году: видео

Лучшим голом "Шахтера" в 2019 году признан мяч Тараса Степаненко в поединке 1/8 финала Кубка Украины против "Динамо". Он был забит в компенсированное время и перевел игру в дополнительное время.

Вниманию болельщиков было предложено 16 мячей авторства игроков первой команды и Академии "оранжево-черных".

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Ежедневно на официальном Instagram-канале "Шахтера" пользователи делали свой выбор, а в финале оказались голы Жуниора Мораеса и Тараса Степаненко в матчах с "Динамо".

Как информирует сайт "горняков", лучшим в 2019 году признан мяч Тараса Степаненко. За гол Степаненко проголосовали 789 респондентов, за гол Мораеса – 409.

Видео гола Степаненко

Отметим, что в дополнительное время победу в кубковой игре вырвало киевское "Динамо". Первый гол в игре забил "динамовец" Сергей Сидорчук.

Мяч Сидорчук стал лучшим голом "Динамо" в 2019 году. Победу в дополнительное время киевлянам принес Денис Попов.