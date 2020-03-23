Мощный удар под перекладину стал лучшим голом тура в чемпионате Беларуси: видео

Единственный футбольный чемпионат, который продолжается в Европе - белорусский Здесь сыграли первый тур. И забили немало красивых голов.

Всего в восьми матчах было забито сразу 18 голов. Со счетов отметим поражение солигорского "Шахтера", который тренирует украинец Юрий Вернидуб. Его команда уступила дома "Торпедо-БелАЗ". Брестское "Динамо" украинцев Милевского, Хачериди и Нойка, сыграло дома вничью против команды "Смолевичи". И два гола из этих матчей попали в топ-5 лучших голов первого тура чемпионата Беларуси.

В то же время В матче чемпионата Беларуси арбитр назначил пять пенальти, из которых реализовали лишь три: видео

Автором лучшего гола стал игрок "Ислочи" Момо Янсане – его мощный удар под перекладину принес победу в матче против "Немана".

Смотрите видео топ-5 голов первого тура чемпионата Беларуси

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