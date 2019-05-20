Мощный удар Свитолиной признали одним из лучших на турнире в Риме: видео

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Удар украинской теннисистки Элины Свитолиной признан одним из лучших на престижных соревнованиях в Риме (Италия).

Элине в матче против Виктории Азаренко удался мощный удар слева, который застал врасплох белорусскую спортсменку.

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Впрочем, Элине не удалось победить в этом поединке. Украинка уступила Азаренко в первом круге по итогам трех сетов. Свитолина впервые с 2014 года проиграла четыре матча подряд.

Из-за неудачных матчей на грунтовых турнирах Свитолина опустилась в рейтинге WTA. Теперь Элина занимает десятое место.

Победу на турнире в Риме получила чешка Каролина Плишкова. У мужчин в финале Рафаэль Надаль одолел Новака Джоковича.

 

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Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
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