Мощный Усик показал, как будет бить Чисору: видео
Непобедимый Александр Усик продолжает упорно готовиться к следующему бою в супертяжелом весе. Александр показал очередное видео со своей тренировки.
Усик, который находится в отличной форме, продемонстрировал, как дубасит грушу. Мощность ударов украинца поражает, как и физическая форма. Заметно, что Александр набрал мышечную массу.
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"Не оправдывайте себя, идите к своей цели. С Богом вы можете сделать больше", – подписал украинский боксер видео.
- По предварительной информации, следующий бой в супертяжелом весе Усик проведет 23 мая 2020 года.
- Соперником украинца должен стать британский боксер Дерек Чисора. Бой должен пройти в Англии. Среди потенциальных городов Лондон и Манчестер.
- Встречу боксеров перенесли, поскольку Усик решил продолжить реабилитацию. Эту информацию подтвердил сам боксер и его промоутер Александр Красюк.
- Предыдущий бой Усик провел 12 октября, одолев американца Чазза Уизерспуна.
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