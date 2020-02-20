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Мощный Усик показал, как будет бить Чисору: видео

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Александр Усик / boxingscene.com

Непобедимый Александр Усик продолжает упорно готовиться к следующему бою в супертяжелом весе. Александр показал очередное видео со своей тренировки.

Усик, который находится в отличной форме, продемонстрировал, как дубасит грушу. Мощность ударов украинца поражает, как и физическая форма. Заметно, что Александр набрал мышечную массу.

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"Не оправдывайте себя, идите к своей цели. С Богом вы можете сделать больше", – подписал украинский боксер видео.

  • По предварительной информации, следующий бой в супертяжелом весе Усик проведет 23 мая 2020 года.
  • Соперником украинца должен стать британский боксер Дерек Чисора. Бой должен пройти в Англии. Среди потенциальных городов Лондон и Манчестер.
  • Встречу боксеров перенесли, поскольку Усик решил продолжить реабилитацию. Эту информацию подтвердил сам боксер и его промоутер Александр Красюк.
  • Предыдущий бой Усик провел 12 октября, одолев американца Чазза Уизерспуна.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Бокс Александр Усик
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