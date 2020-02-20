Мощный Усик показал, как будет бить Чисору: видео

Непобедимый Александр Усик продолжает упорно готовиться к следующему бою в супертяжелом весе. Александр показал очередное видео со своей тренировки.

Усик, который находится в отличной форме, продемонстрировал, как дубасит грушу. Мощность ударов украинца поражает, как и физическая форма. Заметно, что Александр набрал мышечную массу.

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"Не оправдывайте себя, идите к своей цели. С Богом вы можете сделать больше", – подписал украинский боксер видео.