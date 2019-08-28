Московский ЦСКА почтил память погибшего 24-летнего украинского вратаря: видео

Московский ЦСКА почтил память погибшего украинского вратаря Сергея Перхуна, который на тот момент выступал за российский клуб.

Вратарь получил травму во время матча против Анжи, который проходил 18 августа 2001 года.

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"Из ворот – в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна", – говорится в официальном Twitter московского клуба.

Он столкнулся головами с нападающим Будуном Будуновым. Перхун умер 28 августа 2001 года от отека головного мозга. Ему было 24 года на момент смерти.

В 1994 году в составе юношеской сборной Украины Перхун ездил на чемпионат Европы в Северную Ирландию и вернулся оттуда с бронзовой медалью. Потом ему пришлось продолжить карьеру в молдавском "Шерифе", а в 2001 году голкипер заключил контракт с ЦСКА. Перхун провел в составе ЦСКА 13 матчей, шесть из которых отыграл на ноль.