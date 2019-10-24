Московский ЦСКА проиграл дома "Ференцварошу" Реброва матч Лиги Европы: видео
Команда украинского тренера Сергея Реброва – венгерский "Ференцварош" – обыграла на выезде московский ЦСКА. Это был матч Лиги Европы.
ЦСКА – Ференцварош 0:1
Гол: Варга, 86
Единственный гол в матче был забит на 86-й минуте. Нападающий гостей Роланд Варга отличился после паса украинского футболиста Александра Зубкова.
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Видео гола в ворота ЦСКА
Также в этом матче сыграли еще два украинца – Игорь Харатин и Даниил Игнатенко.
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Это первая победа "Ференцвароша" в этом розыгрыше группового этапа Лиги Европы. Для ЦСКА поражение стало третьим подряд в турнире.
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