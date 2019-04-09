Московский клуб предложил 2 миллиона. Думали, я раздвину ножки и рвану, - Федецкий

Бывший защитник сборной Украины и игрок "Карпат" Артем Федецкий признался о возможном переходе в чемпионат России.

Об этом сам футболист рассказал на YouTube-канале "Трендец".

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"У меня был вариант перейти в чемпионат России. С финансовой точки зрения – очень хороший. Но не все считается в деньгах. Я уверен, что кто-то может сказать, что он герой, уже заработал, чтобы такое говорить. Нет.

Это была одна из московских команд, предложили два миллиона евро. Думали, что как только мне озвучили сумму, то я раздвину ножки и рвану. Нет, ребята, не на того нарвались,

– сказал Федецкий.

Ранее Артем Федецкий прокомментировал натурализацию форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса. Игрок считает, что получив украинский паспорт иностранцы не должны играть в сборной, пока украинцы находятся на скамейке запасных.

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