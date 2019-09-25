Московский "Спартак" может возглавить украинец Парфенов: из-за этого в России разгорелся скандал

В России не очень готовы к тому, что московский "Спартак" может возглавить украинец Дмитрий Парфенов. Но не из-за его профессиональных качеств. А потому, что он украинец.

Информация о том, что именно Парфенов может стать главным тренером "Спартака", появилась после того, как московский клуб не слишком удачно стартовал в чемпионате России. При том, что возглавляет "Спартак" белорус Олег Кононов, который в свое время работал в львовских "Карпатах".

Зато "Урал" Парфенова имеет лучшие результаты в чемпионате. Поэтому в клубе не очень хотят его отпускать.

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Кто такой Дмитрий Парфенов?Украинский футболист (выступал на позиции защитника) и тренер. Родился 11 сентября 1974 года в Одессе. Там и начал заниматься футболом в составе "Черноморца". Впоследствии в Украине выступал за "Днепр", после чего перебрался в российские клубы – московские "Спартак" и "Динамо", "Химки" и "Сатурн". За сборную Украины сыграл 18 матчей.



Тренерскую карьеру начал в 2012 году, когда вошел в тренерский штаб юношеской сборной России. Впоследствии тренировал нижчолиговый "Текстильщик". Летом 2015 года возглавил клуб "Тосно", который вывел в высший дивизион. А в 2018 году выиграл с клубом Кубок России, несмотря на то, что команда вылетела из элитного дивизиона. 21 мая 2018 года был назначен главным тренером клуба "Урал".

Но не все в России готовы к тому, чтобы украинец Парфенов возглавил "Спартак". Именно потому, что он украинец. Это мнение высказал журналист Василий Уткин.

"Назначение Дмитрия Парфенова главным тренером "Спартака" немыслимо, потому что он украинец. Такое назначение умножает автоматически примерно на десять давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на двадцать пять повышает градус потенциальных обид и целевого троллинга в сети с стороны болельщиков других команд. Причем прорыв огромной плотины словесного поноса может произойти в любую секунду. Вспомните, как без всякого повода живой "вонючий мусорник" Владимир Соловьев просто так взял и потоптался на прежнем тренере московского "Динамо" Калитвинцевом. Причем речь "вонючка" вела о том, что Калитвинцев проводит тренировки на украинском языке. А Юрий родился в Волгограде и украинским гражданином стал в 27 лет", – написал Уткин.

При этом журналист отмечает, что сам Парфенов хороший специалист, и в будущем может возглавить один из ведущих российских клубов. Но не "Спартак" сейчас.