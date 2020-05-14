В Москве мои ближайшие друзья, – легенда сборной Украины
Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин признался, что его ближайшие друзья остались в Москве. Воронин выступал в России за московское "Динамо" с 2010 до 2014 года.
В разговоре с Артемом Милевским на ютуб-канале "Миля" Воронин сказал, что до сих пор поддерживает связь с друзьями из Москвы.
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В Москве мои ближайшие друзья, с которыми тогда подружились, познакомились и до сих пор поддерживаем связь, видимся, приезжаем, общаемся семьями. У меня очень хорошие воспоминания о клубе и вообще в целом,
– сказал Воронин.
По словам Воронина, ему больше нравится Одесса, где он родился.
Но Москва – город вообще не для меня. Для меня единственный город – это Одесса. Я даже когда приезжаю туда, вот эти пробки, 20 миллионов населения – для меня это очень сложно,
– отметил экс-футболист.
Воронин положительно отзывается о годах, проведенных в московском "Динамо".
"Была своя компания, все в одной команде играли, все общались, и жены, и дети. И своя движуха была, которая, слава богу, и осталась", – добавил Воронин.
Что известно про Воронина?40-летний бывший футболист, всю карьеру провел за границей. Выступал за немецкие клубы "Боруссия" Менхенгладбах, "Майнц", "Кельн", "Байер" и "Фортуна". Также играл в "Ливерпуле".
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