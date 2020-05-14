В Москве мои ближайшие друзья, – легенда сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин признался, что его ближайшие друзья остались в Москве. Воронин выступал в России за московское "Динамо" с 2010 до 2014 года.

В разговоре с Артемом Милевским на ютуб-канале "Миля" Воронин сказал, что до сих пор поддерживает связь с друзьями из Москвы.

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В Москве мои ближайшие друзья, с которыми тогда подружились, познакомились и до сих пор поддерживаем связь, видимся, приезжаем, общаемся семьями. У меня очень хорошие воспоминания о клубе и вообще в целом,

– сказал Воронин.

По словам Воронина, ему больше нравится Одесса, где он родился.

Но Москва – город вообще не для меня. Для меня единственный город – это Одесса. Я даже когда приезжаю туда, вот эти пробки, 20 миллионов населения – для меня это очень сложно,

– отметил экс-футболист.

Воронин положительно отзывается о годах, проведенных в московском "Динамо".

"Была своя компания, все в одной команде играли, все общались, и жены, и дети. И своя движуха была, которая, слава богу, и осталась", – добавил Воронин.

Что известно про Воронина?40-летний бывший футболист, всю карьеру провел за границей. Выступал за немецкие клубы "Боруссия" Менхенгладбах, "Майнц", "Кельн", "Байер" и "Фортуна". Также играл в "Ливерпуле".

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