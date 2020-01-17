Мотогонщик пережил клиническую смерть на "Дакаре" и находится в критическом состоянии

На ралли "Дакар" едва не погиб британский мотогонщик Эдвин Стравер. Голландец упал с дюны и едва не умер.

Инцидент произошел на 11-м этапе ралли-рейда. На протяжении этапа Стравер не справился с управлением и упал.

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На трассе пилота обнаружил его коллега Мариу Патрау, который немедленно вызвал врачей и помогал им.

На 120-м километре, пока я искал точку, увидел упавшего пилота. Я немедленно вызвал врачей и помогал им. Сначала я уловил пульс на его шее, но потом пульс вдруг исчез,

– сказал Патрау.

По информации голландского издания AD, после инцидента его эвакуировали в больницу Эр-Рияда (Саудовская Аравия) на вертолете.

При этом сердце спортсмена не билось десять минут, но реанимационные мероприятия медиков дали результат.

Состояние Стравера оценивается как критическое. У него диагностирован также перелом шейного позвонка.

Перед стартом 11-го этапа "Дакара" Стравер занимал 38-е место в общем зачете.

Как известно, в этом году на "Дакаре" впервые с 2015-го произошла смерть. 12-го января погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

Что такое "Дакар"?

Ежегодный марафонский трансконтинентальный ралли-рейд, одна из самых опасных гонок. Проводится с 1978 года. Соревнования проходят в трех группах: мотоциклы, автомобили и грузовики.



Трасса на "Дакарах" прокладывается не всегда по автомобильным дорогам общего пользования, без специальных мер по ограничению движения местного транспорта.