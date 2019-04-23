Мотогонщик выжил после падения с 15-метровой скалы: фото и видео
25-летний мотогонщик Эдриан Оуэн неосторожно упал с 15-метровой скалы на мотоцикле. Однако он остался жив, получив незначительные (как для падения с такой высоты) травмы.
Во время проезда по скалистой местности Эдриан Оуэн вылетел на край скалы, где не удержался. Он улетел с мотоциклом вниз с 15 метровой высоты. Все это зафиксировала камера на шлеме гонщика. При этом при падении шлем слетел с головы Эдриана Оуэна, поэтому на видео видно и его тело после падения.
Видео падения мотогонщика
Вот так незадача: Футболист получил курьезную травму глаза, когда выходил на замену
Эдриану Оуэну довольно быстро оказали медицинскую помощь. Его забрали на вертолете спасатели. У него диагностировали сломанную челюсть, запястья и колени.
Источник: 24 Канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии