"Мотор" неожиданно сыграл вничью с лидером группы в Лиге чемпионов

Запорожский "Мотор" провел очередной поединок в Лиге чемпионов. В поединке 9-го тура группового турнира запорожцы играли в немецком Киле.

Киль – Мотор 32:32 (16:17, 16:15)

Наша команда открыла счет в первой атаке, но потом "Киль" перехватил инициативу и повел в счете. Однако на 18-й минуте произошел интересный момент. "Мотор" забил в меньшинстве, перехватил мяч, снял вратаря – и сравнял счет. А потом, пока соперник не успел опомниться, забил еще! И "-2" превратилось в "1", пишет Sport.ua.

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Справедливости ради отметим, что подобный отрезок в меньшинстве немцы провели со счетом 2:1 в свою пользу. Однако, первая половина встречи осталась за запорожцами – 17:16, при этом практически на последней секунде "Киль" проверил на прочность штангу наших ворот.

К сожалению, во втором тайме удаления сыграли явно против нас. Два подряд отрезка в большинстве позволили "Килю" сделать рывок 5:1. Однако наши ребята не стушевались и сумели в итоге сравнять счет. И удержать ничью даже после того, как в очередной раз остались в меньшинстве на последней минуте.

Таким образом, "Киль" набрал 14 очков и продолжает возглавлять группу В. В "Мотора" 2 очка, он пока на последней строчке турнирной таблицы. 27 ноября запорожцы примут "Порту".