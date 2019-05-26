"Мотор" обыграл ZTR и выиграл Кубок Украины по гандболу

В Запорожье разыграли финал четырех Кубка Украины по гандболу. Трофей остался у "Мотора", который защитил свой титул.

Мотор – ZTR 30:21 (17:10)

Финальный матч проходил в Запорожье, а главный трофей разыграли две местные команды – "Мотор" и ZTR. Первая из них перед этим выиграла чемпионат Украины, а также Суперкубок. К этим трофеям "Мотор" добавил и Кубок Украины.

Теперь "Мотор" – 7-кратный чемпион Украины, 6-кратный обладатель Кубка Украины, 4-кратный победитель Суперкубка страны.

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На церемонии после матча "Мотор" получил сразу два трофея – чемпионов Суперлиги и обладателей Кубка.

Бронзу финала четырех выиграла еще одна запорожская команда. ЗНТУ-ЗАБ в матче за третье место победил "Донбасс" 37:27 (19:14).