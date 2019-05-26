"Мотор" обыграл ZTR и выиграл Кубок Украины по гандболу

12 Читати новину українською
"Мотор" выиграл Кубок Украины по гандболу
"Мотор" выиграл Кубок Украины по гандболу / ГК "Мотор"

В Запорожье разыграли финал четырех Кубка Украины по гандболу. Трофей остался у "Мотора", который защитил свой титул.

Мотор – ZTR 30:21 (17:10)

Финальный матч проходил в Запорожье, а главный трофей разыграли две местные команды – "Мотор" и ZTR. Первая из них перед этим выиграла чемпионат Украины, а также Суперкубок. К этим трофеям "Мотор" добавил и Кубок Украины.

Теперь "Мотор"  – 7-кратный чемпион Украины, 6-кратный обладатель Кубка Украины, 4-кратный победитель Суперкубка страны.

Читайте также: Украинские футболисты получат фантастические призы от испанского клуба

На церемонии после матча "Мотор" получил сразу два трофея – чемпионов Суперлиги и обладателей Кубка.

Бронзу финала четырех выиграла еще одна запорожская команда. ЗНТУ-ЗАБ в матче за третье место победил "Донбасс" 37:27 (19:14).

blog_ava
Второй день после открытия: стеклянная вставка "моста Кличко" покрылась трещинами
сегодня
855
Теги: Новости Спорта Гандбол Спорт
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Заря" уверенно победила "Александрию" и поднялась на четвертое место: видео
сегодня 22:18 "Заря" уверенно победила "Александрию" и поднялась на четвертое место: видео
25
Украинская гимнастка завоевала золотую награду на Кубке мирового вызова
сегодня 21:02 Украинская гимнастка завоевала золотую награду на Кубке мирового вызова
51
Хэмилтон выиграл гран-при Монако, Ферстаппен потерял место на подиуме из-за штрафа: фото и видео
сегодня 18:53 Хэмилтон выиграл гран-при Монако, Ферстаппен потерял место на подиуме из-за штрафа: фото и видео
36
Украинка Козлова с победы стартовала на Роллан Гаррос и может сыграть против Свитолиной
сегодня 18:09 Украинка Козлова с победы стартовала на Роллан Гаррос и может сыграть против Свитолиной
53
День в истории: 20 лет невероятной победе МЮ над "Баварией" в Лиге чемпионов
сегодня 16:55 День в истории: 20 лет невероятной победе МЮ над "Баварией" в Лиге чемпионов
77
Новости
Больше новостей
Залиште відгук