"Мотор" падает на дно: украинские гандболисты проиграли БГК имени Мешкова

Лучшая команда Украины по гандболу "Мотор" проиграла важный матч группового этапа Лиги Чемпионов и опустилась на последнюю строчку своей группы. Запорожцы дома несколько неожиданно уступили БГК имени Мешкова.

Во втором тайме хозяева прозевали рывок белорусов.

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Те оторвались на 5 голов и догнать соперника "Мотор" не успел.

Результат – 33:36. Теперь "Мотор" падает на последнюю восьмую строчку группы.

За три тура до завершения от проходного шестого места украинцы отстают на 5 очков. В субботу запорожцы сыграют против еще одного конкурента – македонского "Вардара".

Видео: "Мотор" проиграл БГК

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