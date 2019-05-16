Мотор седьмой год подряд стал чемпионом Украины по гандболу и установил феноменальное достижение

Запорожский клуб "Мотор" в очередной раз завоевал золото украинской гандбольной Суперлиги, не проиграв по ходу сезона ни одного матча.

Команда Николая Степанца выиграла все 32 матча национального первенства. В последнем туре "Мотор" нанес поражение "ЗТР-Буревестнику" 36:20.

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Следовательно, "Мотор" благодаря чемпионскому титулу получил право выступить в Лиге чемпионов следующего сезона.

Всего у "Мотора" уже семь чемпионских титулов. Все они были завоеваны во время серии, которая длится с 2013 года.

Серебро в очередной раз взял Запорожский ZTR. Третьим в регулярном сезоне финишировал ЗНТУ-ЗАС, но за место на пьедестале им еще придется побороться в "бронзовой серии против "Донбасса", который финишировал четвертым.

Женскую Суперлигу еще в апреле досрочно выиграла львовская "Галичанка".

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