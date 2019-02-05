Моуринью получил приговор суда по налоговым махинациям: не обошлось без тюремного заключения

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Жозе Моуринью
Жозе Моуринью

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо сумел договориться с налоговой службой Испании. Наставник заплатит 2 миллиона евро.

Во время работы в мадридском "Реале" в 2011 и 2012 годах Моуриньо скрыл от налоговой получение дохода на имиджевые права на 3,3 миллиона евро. Испанские налоговики подали в суд.

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Однако португальцу удалось договориться – он признал свою вину и заплатит 2 миллиона евро штрафа (если бы не признал, сумма могла бы возрасти до 3,3 миллиона евро). Также испанский суд приговорил Моуриньо к году тюремного заключения. Срок будет условным, поскольку в испанском законодательстве нет реальных сроков за экономические преступления, совершенные впервые.

Стоит напомнить, что недавно похожий приговор получил и Криштиану Роналду. Его тоже оштрафовали (только на значительно большую сумму), а срок условного заключения составляет 23 месяца.

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Теги: Спорт Футбол Налоги
Источник: 24 Канал
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