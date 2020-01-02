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Моуринью получил желтую карточку, подсмотрев в блокнот соперника во время матча: видео

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Жозе Моуринью / tottenhamhotspur.com

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью отметился в матче чемпионата Англии против "Саутгемптона". Наставник "шпор" получил желтую карточку.

На 78-й минуте, когда арбитр не засчитал гол Кейна в ворота "Саутгемптона", Моуринью подошел к тренеру вратарей соперников и заглянул в его блокнот. За такой поступок главный арбитр матча Майк Дин и показал Моуринью желтую карточку.

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Но на этом история не закончилась. Уже после игры у Моуринью спросили за этот инцидент. Он признал свою вину, однако при этом назвал тренера соперника "идиотом".

"Я был груб, но я был груб с идиотом. Я точно заслужил карточку. Перекинулся нехорошими словами с тем парнем", – заявил Моуринью после матча.

На вопрос о том, что же случилось, он так и не ответил: "Конечно, повод был. Я не расскажу вам, но по определенным причинам моя реакция была такой".

Сам матч закончился минимальной победой "Саутгемптона". "Тоттенхэм" же не сумел подняться на пятое место в турнирной таблице.

Видео, как Моуринью подглядывает в блокнот соперника

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Жозе Моуринью Тоттенхем
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