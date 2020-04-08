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Моуринью провел секретную тренировку в парке и получил выговор от "Тоттенхэма"

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Жозе Моуринью / ФК "Тоттенхэм"

Вопреки режиму самоизоляции, главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью провел секретные занятия со своими игроками в парке.

Жозе провел тренировку для Давинсона Санчеса, Райана Сессеньона и Танги Ндомбеле. Игроки выполнили пробежку и упражнения на растяжку, даже не касаясь мяча.

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"Тоттенхэм" отругал их за нарушение правил карантина.

"Мы напомнили всем нашим футболистам, что они должны соблюдать дистанцию во время уличных занятий. Мы повторно донесем эту информацию до игроков", – цитирует представителя "Тоттенхэма" The Telegraph.

Правительство Великобритании во время пандемии коронавируса допускает индивидуальные тренировки спортсменов один раз в день. Проводить их можно либо на расстоянии от других, либо с членами семьи.

  • "Тоттенхэм" находится на восьмом месте турнирной таблицы АПЛ. Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.
  • В Премьер-лиге осталось сыграть 9 туров, "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице с 25-очковым преимуществом над "Манчестер Сити". У "горожан" еще есть игра в запасе.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Коронавирус COVID-19 Спорт Жозе Моуринью Тоттенхем
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