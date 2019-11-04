Моуринью, тен Гаг или Почеттино: кто возглавит "Баварию"

3-го ноября "Бавария" осталась без главного тренера. Тренерский мостик чемпионов Германии покинул хорватский специалист Нико Ковач.

Почему Ковач покинул "Баварию"?

Предпосылок к отставке 48-летнего специалиста было много и тянулись они еще с 2018 года. Хорват получил второй шанс после того, как выиграл Бундеслигу и Кубок Германии. В летнее трансферное окно Ковач получил необходимое усиление в лицах Лукаса Эрнандеса, Филиппе Коутиньо, Бенжамена Павара и Ивана Перишича.

Старт сезона ву Ковача не задался: поражение в Суперкубке Германии от "Боруссии" Дортмунд и результативная ничья 2:2 в первом матче Бундеслиги против "Герты". Дальше "Бавария" провела несколько хороших поединков, но двигатель немецкой машины "затих", и пусть не вводит в заблуждение победа 2:7 против "Тоттенхэма".

За 10 туров Бундеслиги "Бавария" выиграла только 5 матчей при 2 поражениях и трех ничьих. Как следствие, 4-е место в турнирной таблице.

Читайте также: Звездный новичок "Баварии" из-за травмы не сыграет до конца года

В Лиге чемпионов дела куда лучше (3 победы за 3 игры), но группа немцев крайне слабая (кроме "шпор" в ней "Олимпиакос" и "Црвена Звезда"). Вопрос выхода из группы "Бавария" практически решила.

Проблемой "Баварии" последних матчей является большое количество пропущенных голов. Восемь матчей подряд "Бавария" не может сохранить свои ворота нетронутыми (17 пропущенных голов)!

Вопрос об отставке Ковача стал острым 29 октября. В 1/16 финала Кубка Германии "Бавария" едва не опозорилась в игре против "Бохума". Выход в следующий раунд "Баварии" обеспечили голы в последние 10 минут игры, при чем действующий обладатель трофея проиграл 83 минуты. "Бохум", к слову, предпоследняя команда второй по значимости лиги Германии.

Последней каплей стало крупное поражение от "Айнтрахта" в Бундеслиге со счетом 5:1. Так, "Бавария" играла 80 минут в десять. И этот поединок только помог случиться тому, к чему все шло давно.

Это интересно: adidas может оштрафовать вратаря "Баварии" Нойера на 200 тысяч евро

Кто возглавит "Баварию"?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует знать, какой специалист нужен "Баварии" и каковы требования у клуба. "Бавария" – это как киевское "Динамо" в Украине. Для клуба существует только победа и никакого результата больше ни болельщики, ни СМИ не воспринимают. Если у "Динамо" сильный конкурент "Шахтер", то у мюнхенцев его в чемпионате просто нет.

На этот момент у "Баварии" сложная ситуация, которая тянется после работы Пепа Гвардиолы. Каталонец вывел мюнхенцев на максимальный уровень, после чего клубу крайне сложно держаться на уровне. Карло Анчелотти отказался делать изменения в команде. И он проработал только один полный сезон.

Во-первых, "Баварии" нужен тренер с философией, который выстроит стратегию клуба. На данный момент "Бавария" сама не знает, в какой футбол играет. Как оказалось, Ковач не имеет философии, которой владеют Юрген Клопп или Пеп Гвардиола.

Во-вторых, "Баварии" нужен немецкоязычный тренер, который свободно будет общаться с руководством и игроками. Речевой контакт чрезвычайно важен в Мюнхене, поэтому каждый игрок должен разговаривать на немецком.

В-третьих, "Баварии" надо решить, какого она тренера ищет: а) временного специалиста, доигрывающего сезон с командой без значительных потерь; б) постоянный тренер.

Ральфа Рангника можно больше всего встретить в шорт-листе немецких СМИ. "Бавария" вроде бы осенью 2018-го хотела пригласить Ральфа вместо Ковача. На этот момент Рангник фаворит на тренерское кресло. Он тактический гений и без работы после карьеры в "Лейпциге".

Рангник – опытный немецкий специалист и не сможет отказать "Баварии". Впрочем, Ральф – это временный тренер, который будет работать до зимы, максимум до лета 2020 года.

Есть еще три тренера, которые сейчас без работы: Арсен Венгер, Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри. Преимущество Венгера - вроде бы знание немецкого, однако его минус - возраст. Против кандидатуры Моуринью выступает глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге. Хотя Моуринью тренер с философией. Он никогда не работал в Германии и было бы интересно посмотреть на Жозе после отдыха от футбола…

Это ужасно: На матче юношеской Лиги чемпионов фанаты атаковали соперников палками: кровавые фото и видео 18+

Массимилиано Аллегри еще один тактический гений, однако он не владеет немецким языком. После работы Карло Анчелотти в "Баварии" скептически относятся к приглашению итальянских специалистов. Аллегри - это самый экзотический вариант развития событий.

В долгосрочной перспективе "Бавария" могла бы пригласить наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Аргентинец доказал, что умеет строить команду с ограниченными ресурсами. Именно этот специалист нужен "Баварии" на длительный срок. Но Почеттино вряд ли бросит "шпор" раньше зимы, а то и лета…

Фаворитом в борьбе за тренерское кресло "красных" является наставник "Аякса" Эрик тен Гаг. Нидерландец работал в структуре "Баварии", когда ее возглавлял Гвардиола. Его поклонником является Румменигге.

Вряд ли тен Гаг возглавит "Баварию" уже, поскольку он связан контрактом с "Аяксом". В то же время амстердамский клуб не скрывает, что готов отпустить Эрика уже летом.

Тен Гаг может стать рискованным решением для "Баварии", как приглашение Ковача. На этот момент 49-летний специалист, грубо говоря, ничего не доказал как тренер…