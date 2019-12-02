Моуриньо возвращается в Манчестер

Центральным матчем 15-го тура английской Премьер-лиги будет, безусловно, встреча "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма". Игра особенно интересна тем, что недавно лондонцев возглавил Жозе Моуриньо, экс-наставник "красных дьяволов".

Отметим, что после своей отставки португальский специалист просидел без работы почти год, а когда принял "Тоттенхэм", то заявил, что в "Манчестер Юнайтед" ему не хватало страсти.

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Моуриньо высказался о том, что в новом клубе его все устраивает и он собирается многого достичь с командой.

Выйти в плей-офф Лиги чемпионов он уже смог, правда, для этого достаточно одной домашней победы над "Олимпиакосом" (4:2). Теперь надо будет бороться за более высокие места в турнирной таблице чемпионата Англии, где "Тоттенхэм" находится рядом все с тем же "Манчестер Юнайтед".

"Манкунианцы", кстати, хоть и выступают в еврокубковом турнире рангом ниже, но дела у них идут там не так хорошо. Недавно команда на выезде уступила "Астане" 1:2. Правда, в плей-офф "Манчестер Юнайтед" прошел еще до этого.

Сейчас шансы команд на победу практически равны. Аналитики Parimatch только небольшое преимущество отдают "Тоттенхэму" (36% против 35%). Очень важным фактором будет поддержка трибун, вероятно, фанаты также приготовят что-то особенное для Моуриньо.

Своя мотивация будет и у футболистов "Манчестер Юнайтед", которые явно захотят обыграть своего бывшего тренера. Все это гарантирует нам интересный матч, результат которого предсказать очень сложно.