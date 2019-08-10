Моуриньо определился с неожиданным местом продолжения карьеры

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо трудоустроился на телевидении. Португалец теперь будет работать экспертом Sky Sports.

Об этом сообщает сам телеканал на своей странице в Twitter.

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Дебют португальца в студии Sky Sports состоится в воскресенье, 11 августа, когда в рамках первого тура АПЛ будут играть две бывшие команды тренера – "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

️ NEW SEASON, NEW SIGNING ️



Three-time Premier League winner Jose Mourinho will join the Sky Sports team as part of its biggest ever season of football. pic.twitter.com/0XuJgwe0TT — Sky Sports (@SkySports) 10 августа 2019 г.

АПЛ – особый турнир для меня, где нужно так много работать, чтобы побеждать. От этих матчей просто невозможно оторвать взгляд. Sky Sports – дом Премьер-лиги. Мне приятно присоединиться к этой команде, помогать понять и объяснить то, что происходило в каждом матче,

– сказал 56-летний специалист.

После того, как Жозе Моуриньо уволили из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года, он нигде не работал тренером.

Кто такой Жозе Моуриньо?

Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуриньо.



После завершения карьеры игрока Моуриньо начал тренерскую деятельность, сначала входя в тренерский штаб различных португальских клубов (больше всего проработав под руководством Бобби Робсона), а затем был ассистентом главного тренера "Барселоны".



В качестве главного тренера возглавлял португальские клубы "Бенфика", "Униан Лейрия" и "Порту", итальянский "Интернационале", английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал Мадрид".