Моуриньо отказал пяти европейским клубам ради возможного возвращения в "Реал"

Португальский специалист Жозе Моуриньо твердо намерен вернуться в мадридский "Реал", который сейчас возглавляет Зинедин Зидан.

По информации Goal, в период с мая по сентябрь Моуриньо отклонил предложения "Монако", "Милана", "Лилля", "Вольфсбурга" и "Шальке".

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Слухов о возможной смене тренера в Мадриде становится больше из-за неуверенного старт "галактикос" в новом сезоне: под руководством Зидана команда хоть и возглавляет турнирную таблицу Примеры, но громко уступила ПСЖ (0:3) на старте группового раунда Лиги чемпионов.

Моуриньо находится без работы с декабря прошлого года, когда он был уволен из "Манчестер Юнайтед".

Жозе Моуриньо возглавлял "Реал" в период 2010-13 годов, по одному разу выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.