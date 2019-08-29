Может быть подвох, если дойдет до судейских записок – Гвоздик о бое Ломаченко

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик дал прогноз на бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла. По мнению Гвоздика, фаворитом поединка является украинец.

По словам Гвоздика, Ломаченко даст шанс Кэмпбеллу в первых раундах, после чего завладеет инициативой.

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Все станет понятно с первых раундов. Если он сможет выдержать свой стиль, свою игру. Если, например, начнет бегать, выстреливать дальними комбинациями и "убегать". Может быть тогда получится что-то в этом конкурентное. Но обычно Вася дает в первых двух раундах людям поработать. Они промахиваются, теряют веру в себя и начинают разваливаться по частям. Что здесь случится? Если Кэмпбелл сможет выдержать какую-то свою "схему", тогда это может быть интересно. И если бой дойдет до судейских записок, то может быть какой-то подвох. Но я думаю, что Вася этого не допустит. Ломаченко не первый день в боксе. У него очень умная команда во главе с отцом. Думаю, они знают, что делают,

– сказал Гвоздик.

Поединок состоится в Лондоне 31 августа на The O2 Arena. На кону будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе.

Первые два принадлежат Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того как от него отказался Майки Гарсия.

Букмекеры считают фаворитом поединка в Британии Василия Ломаченко.

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