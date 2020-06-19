Полузащитник "Зари" Богдан Леднев рассказал, что поражен прорывом в карьере голкипера Андрея Лунина. Он понятия не имеет, как можно перейти с украинского чемпионата сразу в один из лучших клубов мира.

Откровенно рассказал Леднев в программе "Бомбардир".

Стоит увидеть Лунин отразил пенальти и принес своей команде очки в принципиальном матче: видео

По словам хавбека, он с 16 лет оставался после тренировки, чтобы отрабатывать штрафные удары, тренировать удары. Ранее в "Днепре" выпадала возможность потренироваться в выполнении таких ударов с Луниным.

Никто не мог подумать, что Андрей перейдет с "Зари" в мадридскую команду. Он уверен, что в украинского голкипера есть будущее в Мадриде.

По мнению футболиста, "Реал" – космическая команда.

Как можно с "Зари" перейти в "Реал"? Если у него получилось, значит, все возможно,

– сказал Леднев.

Также Леднев рассказал, что был выбор между "Шахтером" и "Динамо". Многие показатели были на стороне киевлян, поэтому хавбек выбрал именно команду из столицы.

В июне 2018 года Лунин перешел в испанский клуб, подписав контракт на шесть сезонов. Дебютировал за клуб в матче против МЮ, начав встречу на скамейке запасных. После перерыва вышел на поле вместо Кико Касильи при счете 1:2, провел весь второй тайм и оставил ворота на замке.

Лунин начал сезон в аренде в "Вальядолиде", но провел за клуб лишь два матча.

Из-за нехватки игровой практики в январе Андрей перешел в "Овьедо", в составе которого уже сыграл девять матчей и пропустил 10 голов.

Полный выпуск программы "Бомбардир" с Богданом Ледневым