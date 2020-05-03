24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Мудрик очаровал очередным техническим трюком: видео

- Читати новину українською
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик / shakhtar.com

Талантливый футболист Михаил Мудрик продолжает громко "стучать" в дверь главной команды "Шахтера". 19-летний украинец в очередной продемонстрировал свою технику.

Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" продемонстрировал необычную технику приема мяча, информирует 24 канал.

Кстати Восстановление УПЛ: появилась дата и календарь матчей

"А вы поняли, в какую сторону мяч крутится?", – написал Мудрик в инстаграме.

Очевидно, что техникой Михаил не уступает ни капитану "Шахтера" бразильцу Тайсону, ни даже Марлосу.

В текущем сезоне Мудрик провел за первую команду "Шахтера" 11 матчей во всех турнирах.

Ранее Мудрик опубликовал еще несколько видео, как он мастерски принимает мяч после длинной передачи. Похоже, что карантин позволяет Михаилу оттачивать свое мастерство.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

which video is better??? Какое видео лучше?

Допис, поширений MM10?Boy with big dreams... (@mmudryk10)

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.

Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Новости Спорта Шахтер Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Известный эксперт рассказал, почему Кличко возобновит карьеру боксера
сегодня , 16:21 Известный эксперт рассказал, почему Кличко возобновит карьеру боксера
Михайло Гема
Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
2 мая , 17:42 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема