Мудрик очаровал очередным техническим трюком: видео

Талантливый футболист Михаил Мудрик продолжает громко "стучать" в дверь главной команды "Шахтера". 19-летний украинец в очередной продемонстрировал свою технику.

Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" продемонстрировал необычную технику приема мяча, информирует 24 канал.

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"А вы поняли, в какую сторону мяч крутится?", – написал Мудрик в инстаграме.

Очевидно, что техникой Михаил не уступает ни капитану "Шахтера" бразильцу Тайсону, ни даже Марлосу.

В текущем сезоне Мудрик провел за первую команду "Шахтера" 11 матчей во всех турнирах.

Ранее Мудрик опубликовал еще несколько видео, как он мастерски принимает мяч после длинной передачи. Похоже, что карантин позволяет Михаилу оттачивать свое мастерство.

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