Мухаммед Али против Тайсона Фьюри: известный менеджер назвал сенсационным развитие боя

Глава промоутерской Top Rank Боб Арум поделился мнением, как бы завершился бой между легендарным Мохаммедом Али и действующим чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

В интервью Sky Sports Боб Арум, который между прочим сотрудничает с Василием Ломаченко, заявил, что вопрос о бое между Фьюри и Али не дает ему покоя.

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"Как бы Али справился с Фьюри? Этот вопрос не дает мне покоя. Али до простоя на протяжении 3,5 лет был совершенно невероятным. Никто не мог к нему прикоснуться, настолько быстрым он был", – отметил Арум.

Впрочем, Арума интересует, как бы легендарный Мохаммед противостоял боксеру ростом в два метра, который обладает прекрасными боксерскими навыками и работой ног.

Я не вижу как Али бьет Фьюри. Тогда большие ребята были медленными и неуклюжими. Но все изменилось. Посмотрите на Фьюри, Уайлдера и Джошуа. Насколько они огромны. Но, возможно, в наши дни Али был бы больше из-за питания. Все изменилось,

– сказал Арум.

Что известно о Мухаммеде Али?

Один из самых легендарных боксеров за всю историю. Олимпийский чемпион 1960 года, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978).

Шестикратный обладатель звания "Боксер года", "Боксер десятилетия" по версии журнала The Ring.

Али стал вторым боксером в истории, который был удостоен награды "Спортсмен года" по версии журнала Sports Illustrated (1974), был признан "спортсменом века" по версии нескольких спортивных изданий.

После окончания карьеры был включен в Зал славы бокса (1987) и Международный зал боксерской славы (1990).

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