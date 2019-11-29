Мурашки по коже: боец UFC Уолт Харрис написал трогательное письмо убитой дочери

36-летний боец смешанного стиля американец Уолт Харрис попрощался со своей убитой дочкой Аней Хейли Бланшар.

Отойдя от шокового состояния Харрис в своем Instagram опубликовал трогательное прощальное письмо дочери.

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Моя милая девочка... Я просто благодарен тебе за то, что ты помогла изменить мою жизнь к лучшему... За то, что научила меня быть мужчиной и лучшим отцом! За то, что оставалась моей самой большой фанаткой при победах и поражениях! За то, что у тебя всегда были слова, которые могли вызвать улыбку на моем лице и поднять меня с колен, когда я был готов сдаться. Ты подарила мне озарение, эту боль невозможно вынести... Я знаю, ты хотела бы, чтобы я оставался сильным, но это очень трудно, малышка. Я найду в себе силы, обещаю, но сейчас все потеряло смысл. Все абсолютно потеряно. Я просто хочу снова тебя увидеть.

Надеюсь, что ты гордилась моими действиями. Я собираюсь продолжать двигаться вперед, папе просто нужно время. Я очень тебя люблю. Ухаживай за нами, как ты делала это всегда. Сейчас ты нужна нам, как никогда. Мой маленький тигр теперь стал ангелом. Люблю тебя, навсегда,

– написал спортсмен.

Спорт 24 писал, что Аня Бланшар исчезла 23 октября. В этот день 19-летнюю девушку видели жители Оберна в магазине неподалеку от ее колледжа. Больше ее никто не видел. Через 24 часа Бланшар была объявлена пропавшей без вести.

25 ноября возле церкви в населенном пункте Мейкон Каунти правоохранители наткнулись на останки. Однако тело отправили на экспертизу. Впоследствии она и показала, что они принадлежат Ане Бланшар.