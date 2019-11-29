Мурашки по коже: боец UFC Уолт Харрис написал трогательное письмо убитой дочери

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Уолт Харрис / Фото из открытых источников

36-летний боец смешанного стиля американец Уолт Харрис попрощался со своей убитой дочкой Аней Хейли Бланшар.

Отойдя от шокового состояния Харрис в своем Instagram опубликовал трогательное прощальное письмо дочери.

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Моя милая девочка... Я просто благодарен тебе за то, что ты помогла изменить мою жизнь к лучшему... За то, что научила меня быть мужчиной и лучшим отцом! За то, что оставалась моей самой большой фанаткой при победах и поражениях! За то, что у тебя всегда были слова, которые могли вызвать улыбку на моем лице и поднять меня с колен, когда я был готов сдаться. Ты подарила мне озарение, эту боль невозможно вынести... Я знаю, ты хотела бы, чтобы я оставался сильным, но это очень трудно, малышка. Я найду в себе силы, обещаю, но сейчас все потеряло смысл. Все абсолютно потеряно. Я просто хочу снова тебя увидеть.

Надеюсь, что ты гордилась моими действиями. Я собираюсь продолжать двигаться вперед, папе просто нужно время. Я очень тебя люблю. Ухаживай за нами, как ты делала это всегда. Сейчас ты нужна нам, как никогда. Мой маленький тигр теперь стал ангелом. Люблю тебя, навсегда,
– написал спортсмен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My sweet baby girl... I just wanna thank you for helping me change my life for the better... For teaching me how to be a man and a better father! For being my biggest fan win, lose , or draw! For always knowing what to say to put a smile on my face and lift me up when I was down and wanted to give up. You light up my world I’m so many ways. This pain is unbearable... I know you want me to be strong but it so hard baby it so hard. I’m gonna find away I promise you I will. Right now nothing makes sense and I’m so lost. I just want you back. I hope I made you proud... I’m gonna keep going daddy just needs time. I love you so much. Look after us like you always did. We need you now more than ever. My lil mighty mighty tiger is a angel now. I love you baby girl forever and ever!

Публикация от Walt Harris (@thebigticket205)

Спорт 24 писал, что Аня Бланшар исчезла 23 октября. В этот день 19-летнюю девушку видели жители Оберна в магазине неподалеку от ее колледжа. Больше ее никто не видел. Через 24 часа Бланшар была объявлена пропавшей без вести.

25 ноября возле церкви в населенном пункте Мейкон Каунти правоохранители наткнулись на останки. Однако тело отправили на экспертизу. Впоследствии она и показала, что они принадлежат Ане Бланшар.

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Теги: Спорт Новости Спорта Смешанные единоборства
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