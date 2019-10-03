Мужчина, напавший на звезд "Арсенала", признался в преступлении

30-летний Эшли Смит признал себя виновным в попытке ограбления игроков лондонского "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца. Мужчина появилась в суде по видеосвязи в четверг, 3 октября, и призналась в преступлении.

Как известно, немец и его партнер по команде Сеад Колашинац 25-го июля проезжали через Голдерс-Грин, когда на них напала вооруженная ножами банда на скутерах. К счастью, ни Озил, ни Сеад Колашинац не пострадали.

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Sky Sports сообщает, что Эшли Смит был заключен под стражу и узнает окончательный приговор 1 ноября.

Втором подозреваемому, 26-летнему Джордану Нортоверу, предъявлено обвинение в связи с инцидентом. Он должен предстать перед судом в пятницу, 4 октября.

Месут Озил выступает за лондонский "Арсенал" с 2013 года. Тогда немец перешел из мадридского "Реала" за 47 миллионов евро. В прошлом сезоне за "канониров" Месут сыграл 35 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Озил является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

Сеад Колашинац присоединился к лондонскому "Арсеналу" в 2017 году. Босниец перешел из немецкого "Шальке" за 15 миллионов евро. В 2017 году вместе с "Арсеналом" Сеад выиграл Кубок Англии.

Видео момента нападения на футболистов